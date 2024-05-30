В Ужгороде мужчина угрожал «взрывчаткой» в помещении банка: подробности и видео

Мужчина зашел в помещение банка и заявил, что имеет «взрывчатку».

В четверг, 30 мая, в Ужгороде неизвестный вошел в помещение отделения «Укргазбанка» и заявил, что у него в сумке взрывчатка. Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

Сотрудники банка вызвали на помощь сотрудников государственной службы охраны и взрывотехников.

На опубликованном видео видно, что правоохранители огородили место происшествия и проверяют.

По словам журналиста, мужчина, угрожавший взрывом, имеет психическое заболевание.

В полиции Закарпатской области позже сообщили, что правоохранители обнаружили потенциального взрывника и эвакуировали людей из помещения банка на безопасную дистанцию.

Полицейские-взрывотехники провели осмотр сумки и помещения учреждения – опасных предметов или веществ обнаружено не было.

С фигурантом работает следственно-оперативная группа. Определяется правовая квалификация происшествия.

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