Дважды на глазах у полиции нарушил ПДД: в Киеве наказали дерзкого водителя, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Киеве наказали водителя автомобиля Toyota, несколько раз нарушившего ПДД, не выполняя требования дорожных знаков 5.16 «Направления движения по полосам».

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили транспортное средство и составили на водителя соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили водителям, как не нарушать в таком случае:

- Необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.16 "Направления движения по полосам" и правильно разместить свое транспортное средство на проезжей части для осуществления маневра.

– Знак 5.16 показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения для транспортных средств по каждой из них.

Если вы оказались в полосе, с которой движение в запланированном вами направлении запрещено, следует ехать в разрешенном направлении, не нарушая правила дорожного движения.

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