Трагедия в Киеве: молодой машинист умер в строительном кране, фото

В Голосеевском районе столицы в строительном кране обнаружили мертвым машиниста.

В Голосеевском районе Киева в строительном кране обнаружили мертвым машиниста. Об этом сообщает КАРС "Киевская служба спасения".

Как выяснилось, на стройке 25-летний машинист не выходил на связь. Через некоторое время его обнаружили мёртвым коллеги. Они немедленно обратились к спасателям, поскольку работы требовалось выполнять на высоте 26 этажа.

"Благодаря спецоборудованию и спецснаряжению спасатели выполнили несколько профессиональных действий для спуска тела с такой высоты. Сначала трое спасателей достали покойника из кабины строительного крана. Затем для спуска тела в нижнюю монтажную секцию подвезли эвакуационный ковш и именно в нем спустили тело на землю", - рассказали в КАРС.

Какая причина смерти молодого человека – неизвестно.

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