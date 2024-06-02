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В Ивано-Франковске во время отключения электроэнергии на колесе обозрения застряли люди: видео

12:05, 2 июня 2024
Колесо обозрения, которое остановилось, пришлось крутить вручную.
В Ивано-Франковске во время отключения электроэнергии на колесе обозрения застряли люди: видео
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В Ивано-Франковске в момент отключения света остановилось колесо обозрения, на котором остались люди. Видео распространяется в сети.

Инцидент, как утверждается, произошел 1 июня в Парке Шевченко.

Сообщается, что прохожие, увидевшие застрявших на колесе посетителей, пытались самостоятельно помочь людям, но в конце концов все же вызвали спасателей.

На кадрах видно, что трое молодых людей помогали спасателям. Совместными усилиями удалось довернуть колесо вниз, что позволило взорвать людей, в частности женщину с ребенком.

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