Пограничники в тайнике под сиденьем микроавтобуса обнаружили «пассажира», фото

Довезти «пассажира» пообещал водитель автомобиля за $3000.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска «Смильница» в тайнике под пассажирским сиденьем микроавтобуса пограничники обнаружили мужчину. По его словам, таким образом он намеревался попасть в Германию. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

26-летний парень спрятался в специально обустроенном тайнике микроавтобуса марки Renault. Доступ к тайнику стал возможным после демонтажа сиденья в пассажирском отделении транспортного средства.

«Водитель автомобиля пообещал своему тайному пассажиру, что довезет до пункта назначения за три тысячи долларов США», - пишут в ГПСУ.

Как результат, «пассажира» привлекли к административной ответственности, а водителю грозит уголовная ответственность по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Источник фото: dpsu.gov.ua

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