В Тернопольской области перевернулся полный бензовоз, фото

Топливозаправщик перевозил 30 тонн дизтоплива.

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В воскресенье, 2 июня, на автодороге М-19 «Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече» вблизи с. Воля Микулинецкой ТО Тернопольского района перевернулся бензовоз. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По словам спасателей, топливозаправщик перевозил 30 тонн дизтоплива, утечки из цистерны нет, только есть незначительная утечка из самого седельного тягача.

Сотрудники ГСЧС приняли меры по недопущению возникновения пожара и смывания горючего с проезжей части дороги.

«Перекрытия дороги международного значения нет, работниками полиции организовано движение по одной полосе», - говорится в сообщении.

Ожидается другой топливозаправщик для проведения перекачки горючего и последующего поднятия цистерны.

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