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В Киеве пьяный водитель устроил гонку с полицией: появилось видео

17:26, 2 июня 2024
В столице нетрезвый водитель пытался убежать от патрульных.
В Киеве пьяный водитель устроил гонку с полицией: появилось видео
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В Святошинском районе столицы полицейские пытались остановить автомобиль Skoda, водитель которого нарушал правила дорожного движения, однако водитель не отреагировал на требование полицейских, ускорил движение и попытался сбежать.

Как сообщила патрульная полиция Киева, попытка побега не удалась. Правоохранители догнали злоумышленника и задержали его.

«Во время общения с мужем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили гражданину пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Мужчина согласился. Результат - 1,42 промилле», - сообщили в полиции.

Кроме того, инспекторы проверили информацию о водителе и выяснили, что он лишен права управления транспортными средствами по решению суда.

Полицейские отстранили нарушителя от управления и составили на него соответствующие административные материалы:

- протокол по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке) КУоАП;

- протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;

- постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным такого права) КУоАП.

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