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Призванный на военную службу пытался скрыться: в ТЦК Днепра прокомментировали видео, на котором задерживают мужчину

15:21, 2 июня 2024
Мужчина в сопровождении сотрудников ТЦК следовал к месту прохождения военной службы, но совершил попытку побега.
Призванный на военную службу пытался скрыться: в ТЦК Днепра прокомментировали видео, на котором задерживают мужчину
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По сети ширится видео с Днепра, на котором сотрудники территориального центра комплектования пытаются силой задержать мужчину.

В Днепропетровском областном ТЦК и СП объяснили, что это был не метод вручения повестки, а содержание военного, пытавшегося скрыться.

Военные объясняют, что мужчина на видео призван на военную службу во время мобилизации, а сотрудники ТЦК пытаются удержать его от совершения уголовного преступления.

«Раньше он неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся за повестками в ТЦК и СП и для прохождения военно-врачебной комиссии. 1 июня он следовал к месту прохождения военной службы в сопровождении военнослужащих ТЦК и СП. Во время движения автомобильным транспортом мобилизованный под надуманным предлогом попросил остановить машину и предпринял попытку побега», - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что случайные граждане, «сочувствовавшие» лицу, предпринимавшему очередную попытку уклониться от выполнения конституционного долга и оказывавших давление на военнослужащих ТЦК и СП, способствовали совершению уголовного правонарушения.

Добавляется, что военнослужащие, осуществляющие меры призыва на военную службу - это должностные лица, поэтому препятствование их деятельности будет иметь административную или уголовную ответственность.

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