В Ужгороде пьяный священник УПЦ мп влетел в дом, а потом попросил, чтобы его провели домой, видео

Священник за рулем Ford Focus влетел в здание в центре Ужгорода.

В воскресенье, 2 июня, пьяный священник Мукачевской епархии УПЦ мп, протоиерей Иван (Лях Иван Петрович), за рулем Ford Focus влетел в здание в центре Ужгорода. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По его данным, в момент ДТП священник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его водительское удостоверение было изъято.

После инцидента священник предлагал, чтобы его провели домой в микрорайон Дравцы, а он поедет вслед за патрульным авто.

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