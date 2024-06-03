В Киеве дерево упало на автомобили, фото

Спасатели с помощью бензопилы освободили два автомобиля от дерева.

Источник фото: ГСЧС

В Днепровском районе столицы спасатели помогли населению ликвидировать последствия ненастья. Так, в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве сообщили, что 2 июня вечером поступило сообщение о падении дерева на улице Сосницкой.

Спасатели с помощью бензопилы освободили два автомобиля от дерева.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что 2 июня мощная непогода накрыла Киев.

В городе наблюдался мощный ливень, шквальный ветер и град. В некоторых районах столицы улицы превратились в реки.

На Киевщине из-за непогоды тысячи семей остались без света.

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