В Одесской области один из командующих ТрО привлек военных строить ему дом, фото

Установлено, что бойцы более года строили дом для командира, получая при этом доплаты якобы за выполнение боевых заданий на передовой.

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Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины сообщило о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны «Юг», который заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Как отмечает ГБР, чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году.

Установлено, что военные больше года строили дом для командира, получая при этом доплаты якобы за выполнение боевых задач на передовой.

Командующему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесщины, почти год заставлявшего подчиненных строить ему частный дом.

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