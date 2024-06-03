В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло с пирса в море: инцидент попал на видео

В Одессе водолазы ищут тело 20-летней полицейской, которую волной смыло в море.

Как известно, 2 июня в Одессе погибла 20-летняя полицейская из Ровно, которая находилась в городе в свое свободное время.

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области сообщило, что водолазы ищут в акватории Черного моря утопленницу.

«Вчера вечером, по сообщению «102», во время отдыха у моря молодую девушку смыло волной с пирса», - заявили в ГСЧС.

Позже в сети обнародовали видео инцидента. Девушка с подругами хотела сфотографироваться у моря во время шторма, но ее сбило с ног волной.

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