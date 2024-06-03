Украинец пытался вывезти за границу коллекцию монет середины прошлого века, фото

Коллекция из девяти монет может иметь культурную ценность, поэтому подлежит письменному декларированию, но соответствующего документа у мужчины не было.

Фото: Волынская таможня

На Волыни в международном пункте пропуска «Устилуг» пограничники изъяли у мужчины коллекцию монет, изготовленых в середине прошлого века.

Коллекцию из девяти монет обнаружили среди личных вещей уезжавшего за границу украинца.

«Эта подборка может иметь культурную ценность, поэтому подлежит письменному декларированию с обязательным предъявлением Сертификата о праве вывоза/временного вывоза за пределы Украины. Такого документа у мужчины не было, потому что предварительно не обращался ни к эксперту, ни в Минкультуры», — сообщает Волынская таможня.

Монеты изъяты на склад таможни по протоколу о нарушении таможенных правил.

Их передадут для изучения специалистам, чтобы установить уровень ценности и рыночную стоимость.

Согласно ч. 3. ст. 471 Таможенного кодекса недекларирование товаров, подпадающих под установленные законодательством запреты и/или ограничения по вывозу за пределы таможенной территории Украины и перемещаемые гражданами, влечет наложение штрафа с конфискацией таких товаров или без таковой.

Добавляется, что окончательные решения будут приниматься с учетом результатов экспертизы.

Фото: Волынская таможня

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