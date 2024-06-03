В Одессе служащий ТЦК требовал $1000 взятки за снятие авто с военного учета, видео

Офицер мобилизационного отделения одного из городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки потребовал взятку с представителя логистической компании.

В Одессе полицейские разоблачили служащего одного из ТЦК за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Как отметили стражи порядка, офицер мобилизационного отделения одного из городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки требовал с представителя логистической компании 1000 долларов вознаграждения. Обещал помочь в выдаче справки о снятии с учета внедорожника 2022 года выпуска, который был поставлен на учет в пределах военно-транспортной обязанности.

После получения неправомерной выгоды полицейские задержали злоумышленника. Следователи сообщили фигуранту о подозрении.

За это преступление правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

В полиции также добавили, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, чем он и воспользовался.

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