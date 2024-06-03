Практика судов
  1. В Украине

В Одессе служащий ТЦК требовал $1000 взятки за снятие авто с военного учета, видео

15:36, 3 июня 2024
Офицер мобилизационного отделения одного из городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки потребовал взятку с представителя логистической компании.
В Одессе служащий ТЦК требовал $1000 взятки за снятие авто с военного учета, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе полицейские разоблачили служащего одного из ТЦК за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Как отметили стражи порядка, офицер мобилизационного отделения одного из городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки требовал с представителя логистической компании 1000 долларов вознаграждения. Обещал помочь в выдаче справки о снятии с учета внедорожника 2022 года выпуска, который был поставлен на учет в пределах военно-транспортной обязанности.

После получения неправомерной выгоды полицейские задержали злоумышленника. Следователи сообщили фигуранту о подозрении.

За это преступление правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

В полиции также добавили, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, чем он и воспользовался.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
На вакантную должность члена ВККС есть 28 претендентов: список

Среди кандидатов – судьи Верховного Суда, ВАКС, местных судов и судьи в отставке.

Постановление Кабмина о приложении Резерв+ существует, но опубликовано не будет, что оставляет под вопросом его правовой статус

Коммуникационщик из команды заместителя министра обороны по вопросам цифровизации приоткрыл завесу тайны, почему постановление о Резерве+ так и не опубликовали, и какой правовой статус имеет приложение.

Артем Сытник уволился из НАПК

Бывший директор НАБУ, занимавший в последнее время должность заместителя председателя НАПК Артем Сытник покинул пост.

За невыполнение требований должностных лиц Военной полиции будут штрафовать до 17 тысяч грн

В Украине создадут новый орган – Военную полицию, за невыполнение запросов и требований которой смогут оштрафовать.

Не более 6 детей: детские дома семейного типа ликвидируют, предоставив им статус приемной семьи, и ограничат количество детей на воспитании

Правительство предлагает ликвидировать детские дома семейного типа и ограничить количество детей в приемной семье шестью, кроме случая, когда все устроенные в такую семью дети являются родными братьями и сестрами.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео