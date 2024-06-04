Практика судов
  1. В Украине

В Киеве пьяный мотоциклист устроил гонки с полицией, видео

13:02, 4 июня 2024
В столице наказали очередного нарушителя ПДД.
В Киеве пьяный мотоциклист устроил гонки с полицией, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве наказали водителя мотоцикла Qingqi, который двигался на встречу транспортному потоку, нарушая ПДД.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы попытались остановить транспортное средство, однако водитель проигнорировал требование патрульных и продолжил движение.

Позже правоохранители остановили нарушителя. Оказалось, что водитель не имеет права управления таким транспортным средством. Кроме того, у мужчины были признаки алкогольного опьянения.

Патрульные предложили гражданину пройти осмотр состояния опьянения. Мужчина согласился. Драгер зафиксировал результат – 1,89 промилле.

Так что инспекторы отстранили гражданина от управления и составили на него соответствующие административные материалы:

▪ протокол по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке) КУоАП;

▪ протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;

▪ постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права) КУоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил Матрицу реформ и порядок проверки выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами – можно будет следить за реформами онлайн

В реальном времени можно будет увидеть ход выполнения Украиной обязательств перед донорами по антикоррупционной политике, реформе правоохранительных органов, судебной реформе.

Прокуроры и полицейские будут учить английский язык – Рада приняла закон

Рада приняла закон о применении английского языка в Украине.

Студента иностранного вуза забрали в ТЦК и зачислили в списки личного состава за один день – суд признал незаконными действия ТЦК

Студент апеллировал к тому, что учится за границей и имеет отсрочку, а также признан ограниченно пригодным, но его забрали в ТЦК – суд признал незаконным решение о призыве.

Кабмин продлил срок действия отсрочек от призыва в связи с бронированием на 3 месяца

Отсрочки в связи с бронированием, предоставленным по решению Минэкономики, продлены на 3 месяца.

Повторный медосмотр на предмет пригодности к военной службе: суд указал, что не может производить собственную оценку оснований принятия вывода ВЛК

Рассматривая по существу споры по делам об обжаловании решений ВЛК, суд вправе проверить законность заключения ВЛК только в рамках соблюдения процедуры принятия этого заключения.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Нінель Маринчак
    Нінель Маринчак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Світлана Корой
    Світлана Корой
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва