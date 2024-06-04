В Киеве пьяный мотоциклист устроил гонки с полицией, видео

В столице наказали очередного нарушителя ПДД.

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В Киеве наказали водителя мотоцикла Qingqi, который двигался на встречу транспортному потоку, нарушая ПДД.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы попытались остановить транспортное средство, однако водитель проигнорировал требование патрульных и продолжил движение.

Позже правоохранители остановили нарушителя. Оказалось, что водитель не имеет права управления таким транспортным средством. Кроме того, у мужчины были признаки алкогольного опьянения.

Патрульные предложили гражданину пройти осмотр состояния опьянения. Мужчина согласился. Драгер зафиксировал результат – 1,89 промилле.

Так что инспекторы отстранили гражданина от управления и составили на него соответствующие административные материалы:

▪ протокол по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке) КУоАП;

▪ протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;

▪ постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права) КУоАП.

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