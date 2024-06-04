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Оставили авто на велополосе: в Киеве наказали ряд «героев парковки», фото

22:00, 4 июня 2024
Полицейские привлекли к ответственности нарушителей ПДД.
Оставили авто на велополосе: в Киеве наказали ряд «героев парковки», фото
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В Киеве наказали водителя за парковку на полосе, предназначенной для велосипедистов.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы привлекли к ответственности нарушителей и проводят с ними профилактические беседы, чтобы предотвратить нарушение правил в будущем.

Водители, которые пренебрегают правилами дорожного движения и препятствуют движению велосипедистов, получают штраф в размере 340 гривен.

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