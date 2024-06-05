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Перевозчики подтверждают, что за границу не выпускают мужчин, имеющих вид на жительство в другой стране, видео

11:40, 5 июня 2024
Водитель отметил, что на границе высадили одного из его пассажиров, имеющего ПМЖ в Польше с 2021 года, что подтверждается печатями в загранпаспорте.
Перевозчики подтверждают, что за границу не выпускают мужчин, имеющих вид на жительство в другой стране, видео
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Украинские водители утверждают, что за границу перестали выпускать мужчин, имеющих вид на жительство в другой стране.

Соответствующее видео появилось в TikTok. Автор рассказывает, что с его маршрутки пограничники высадили парня, имеющего ПМЖ в Польше с 2021 года, что подтверждается печатями в загранпаспорте.

Как отмечается, это произошло на КПП «Шегини».

По словам водителя, ранее этот парень без проблем уезжал из страны в 20-х числах мая. Но теперь его сняли с рейса пограничники.

«О женщинах никаких ограничений нет», – добавил автор видео.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», посольство США в Украине сообщило о «отмене исключений по поводу «проживания за границей» для выезда с двойным гражданством». Соответственно мужчины 18-60 лет, имеющие двойное гражданство, теперь не могут уезжать из Украины.

Добавим, что военнообязанные, имеющие постоянное проживание за границей, больше не снимаются с военного учета в ТЦК, и уехать не смогут.

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