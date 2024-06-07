Украинец пытался вывезти за границу французские книги конца XIX века, фото

Книги французских издательств подлежали обязательному письменному декларированию, но соответствующего документа у мужчины не было.

На Волыни в автомобильном пункте пропуска «Устилуг» таможенники изъяли у мужчины книги французских издательств конца XIX века.

Волынская таможня отмечает, что мужчина безосновательно выбрал для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор».

Предметами, подлежащими обязательному письменному декларированию, стали книги французских издательств конца XIX века.

«Они могут представлять культурную ценность, а перемещение такого антиквариата через границу находится под контролем государства», - отметили таможенники.

Книги у мужчины изъяли. Согласно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса такие действия гражданина влекут наложение штрафа в размере 30 процентов стоимости предметов правонарушения. Она будет определена экспертами дополнительно.

Таможенники напоминают, что избрание «зеленого коридора» считается заявлением о том, что перемещаемые через границу товары не подлежат письменному декларированию, обложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и/или ограничения по ввозу или вывозу за пределы Украины и свидетельствуют о фактах, имеющие юридическое значение.

Граждане, проходящие (проезжающие) через «зеленый коридор», освобождаются от подачи письменной таможенной декларации.

Освобождение от представления письменной таможенной декларации не означает освобождения от обязательного соблюдения порядка перемещения товаров через таможенную границу Украины.

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