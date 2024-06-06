В Киеве наказали ряд «героев парковки», фото

В столице привлекли к ответственности нарушителей правил остановки и стоянки.

В Киеве наказали водители, которые запарковали свои транспортные средства с нарушением ПДД. Среди них есть и водители, которые занимают места, предназначенные для лиц с инвалидностью.

Как сообщила патрульная полиция Киева, с нарушителями инспекторы провели профилактические беседы по недопущению нарушений ПДД и составили на них соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что согласно ч. 6 ст. 122 КУоАП за остановку или стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен.

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