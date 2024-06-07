В Киеве загорелся павильон, фото

В столице горело перекрытие и крыша в одноэтажном павильоне.

В четверг, 6 июня, по ул. Академика Заболотного в Голосеевском районе столицы возник пожар в павильоне. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Отмечается, что горело перекрытие и крыша в одноэтажном павильоне.

В результате пожара никто не пострадал.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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