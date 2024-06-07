На Волыни детиктивы БЭБ изъяли контрабанду электронных сигарет на 26 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности на Волыни объявили подозрение волынянину, занимавшемуся контрабандой и незаконной реализацией электронных сигарет и готовых жидкостей без марок акцизного налога.
Установлено, что житель Луцка организовал нелегальный ввоз в Украину через таможенную границу электронных сигарет и готовых жидкостей к ним без марок акцизного налога.
Контрабандную продукцию фигурант продавал на территории Украины. Товар отправлял покупателям по почте.
Средства, полученные от незаконных действий, волынянин легализовывал, используя их в своей предпринимательской деятельности.
В ходе обысков детективы БЭБ изъяли более 60 тысяч электронных сигарет и готовых жидкостей без марок акцизного налога. Общая стоимость изъятого – более 26 млн грн.
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