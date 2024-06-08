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В Черкассах выпускник сделал предложение девушке во время школьного вальса: видео

10:03, 8 июня 2024
В Черкассах на празднике последнего звонка выпускник сделал предложение своей девушке, она сказала - «да».
В Черкассах выпускник сделал предложение девушке во время школьного вальса: видео
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В Черкассах на празднике последнего звонка выпускник 11 класса Самин сделал предложение своей девушке Марии, с которой встречается уже полгода. Об этом сообщает «Жить в Черкассах».

Во время вальса, который танцевали выпускники, только хореограф знал о планах Самина. На видео видно, как парень выходит в центр круга, становится на одно колено перед своей девушкой и делает предложение. Публика взорвалась аплодисментами и возгласами радости. Мария ответила согласием, и одноклассники начали приветствовать пару объятиями.

В интервью Мария призналась, что предложение стало для нее приятной неожиданностью. «Это было максимально неожиданно. Первая эмоция, которая приходит в голову - это шок, но впоследствии только положительные ощущения», - поделилась она.

Она также вспомнила, что Самин очень волновался перед танцем, но она тогда не поняла причину его переживаний. «Он рассказывал, что очень переживал по поводу этого. И даже перед самым танцем сказал мне, как сильно переживает. Я тогда очень сильно удивилась, а потом все поняла», - сказала Мария.

Мария рассказала, что они с Самином планируют совместное будущее, хотя и будут поступать в разные высшие учебные заведения. Однако, пара не планирует жениться в ближайшие несколько лет.

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