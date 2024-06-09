На глазах у полиции проехал на красный сигнал светофора: в Киеве наказали водителя Toyota, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Киеве на улице Антоновича наказали водителя автомобиля Toyota, совершившего проезд на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы догнали и остановили нарушителя. На мужчину патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП и пообщались с ним по соблюдению ПДД в будущем.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, красный сигнал светофора, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала — запрещают движение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.