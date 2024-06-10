В Украине появились банкноты номиналом 0 евро с изображением Софийского собора.

Коллекционные купюры имеют вид реального евро и изготовлены по той же технологии, которая используется в настоящих евробанкнотах.

Национальный заповедник «София Киевская» выпустил новую сувенирную банкноту «ноль евро», на которой изображен Софийский собор.

Продажа стартовала 10 июня. Коллекционные купюры имеют вид реального евро и изготовлены по той же технологии, которая используется в настоящих евробанкнотах.

Стоимость банкноты – 300 грн.

«Выпуском этой коллекционной банкноты мы поддерживаем европейский проект, основная философия которого заключается в поддержке туризма, популяризации известнейших культурных и исторических памятников, а также содействии сохранению и материальному обеспечению европейского культурного наследия», - отметили представители заповедника.

София Киевская, возведенная во времена Владимира Великого и Ярослава Мудрого, – памятка знаковая. Собор был символом могущества и суверенитета Руси, как главный храм государства играл роль его духовного, политического и культурного центра. В 1990 году Софийский собор XI ст. в Киеве вместе с комплексом монастырских построек XVIII в. на его территории внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что подтверждает выдающуюся универсальную ценность культурного объекта, подлежащего сохранению во благо всего человечества.

Купюры выглядят как реальный евро и изготовлены по той же технологии, которая используется в настоящих евробанкнот. Они содержат водяной знак, микропечать, контрпринт, голограмму, элементы защиты от ультрафиолета, имеют сенсорную зону для слабовидящих и другие элементы бумажных евро.

Коллекционные банкноты номиналом 0 евро можно приобрести в сувенирном магазинчике на входе под Колокольней национального заповедника «София Киевская» или заказать онлайн на официальном сайте Софии Киевской в ​​разделе «Музейный магазинчик».

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