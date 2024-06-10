Практика судов
  1. В Украине

В Киеве мужчина залез на капот авто полиции и ударил правоохранителя: фото и видео

14:41, 10 июня 2024
Агрессивный мужчина пытался попасть в отель, однако персонал был вынужден вызвать полицию.
В Киеве мужчина залез на капот авто полиции и ударил правоохранителя: фото и видео
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

40-летний житель Киева во время комендантского часа вылез на капот служебного авто полиции, еще и ударил правоохранителя в лицо. Мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного причинения телесных повреждений работнику полиции при исполнении служебных обязанностей. За все правонарушения ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным Подольской окружной прокуратуры города Киева, происшествие случилось около 5 часов утра, когда мужчина пытался попасть в один из отелей в Подольском районе столицы. Агрессивное поведение посетителя заставило работников отеля вызвать полицию с помощью тревожной кнопки.

Прибыв на место происшествия, правоохранители столкнулись с агрессией со стороны подозреваемого. Он размахивал руками, нецензурно выражался, залез на капот служебного автомобиля полиции и повредил его. Затем он нанес полицейскому удар в лицо, в результате чего тот упал.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы на срок до 5 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мы не учли нюанс относительно предприятий, которые подпадают под критерии бронирования, но еще не успели забронировать своих работников – Федор Вениславский

Предприятие будет представлять список забронированных работников через «Дию», где он верифицируется с Пенсионным фондом, и после верификации в Реестре «Оберег» фиксируется, что эти граждане забронированы и никаких повесток они не будут получать – Вениславский.

Анастасия Радина предлагает внести изменения в закон об АРМА по управлению арестованными объектами искусства

Предлагается ввести механизм оценки арестованных объектов искусства, переданных в управление АРМА путем проведения государственной экспертизы на предмет определения их культурной ценности.

У суда отсутствуют полномочия по признанию несчастного случая связанным с производством – Большая Палата Верховного Суда отменила решение судов, удовлетворивших иск шахтера

Большая Палата Верховного Суда решила, что суд не уполномочен устанавливать или считать доказанным факт связанности несчастного случая с производством, и отменила решение судов, удовлетворивших иск травмированного на производстве шахтера, хотя кассационную жалобу подала шахта, не обжаловавшая решение суда первой инстанции в апелляции.

Кабмин утвердил Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели или утраты трудоспособности полицейского

Лица, имеющие право на получение единовременного денежного пособия, могут реализовать его в течение 3 лет со дня возникновения у них такого права.

Кабмин утвердил новый порядок государственной регистрации актов СБУ

Нормативно-правовые акты СБУ подаются на государственную регистрацию исключительно в бумажной форме и в одном экземпляре.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ярослава Балан
    Ярослава Балан
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області