В Измаиле демонтировали памятник российскому генералу Тучкову, фото

Памятник перевезут на хранение.

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В городе Измаил в Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Сергею Тучкову. Об этом сообщает Суспильне.

По словам вицемера Измаила Сергея Лузанова, памятник перевезут на хранение, а после войны он предположительно станет музейным экспонатом.

Снести памятник Тучкову было решено в апреле.

Названная в честь Тучкова улица теперь носит имя ВСУ.

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