KIA влетел в отбойник: в Киеве на съезде с моста Патона произошло ДТП, видео

Автомобиль получил механические повреждения.

В четверг, 13 июня, в Киеве произошло автопроисшествие, в котором автомобиль KIA въехал в отбойник. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

По словам водителя, она отвлеклась и допустила наезд на отбойник. К счастью, женщина не пострадала, только автомобиль получил механические повреждения.

В полиции добавили, что инспекторы составили на водителя протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) КУоАП.

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