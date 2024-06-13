На автодороге Киев – Чоп масштабное ДТП: столкнулись два грузовика, фото

В полиции сообщают о потерпевших.

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Во Львовской области водителей предупреждают об усложненном движении транспорта на участке дороги Киев – Чоп.

Как сообщили в Патрульной полиции Украины, на 547 километре автодороги между населенными пунктами Бережаны и Пасеками Зубрицкими произошло столкновение двух грузовиков.

В полиции отмечают, что есть потерпевшие.

Патрульные обеспечивают реверсную регулировку движения. На месте происшествия работают все необходимые службы.

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