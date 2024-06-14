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В Киеве небезразличные вместе с полицией вызволили кошку с моторного отсека авто, фото

09:41, 14 июня 2024
Кошка потерялась во время прогулки и, испугавшись, спряталась в машине от шума.
В Киеве небезразличные вместе с полицией вызволили кошку с моторного отсека авто, фото
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В Киеве небезразличные граждане и участковые офицеры полиции спасли домашнюю любимицу из железной ловушки. Как сообщили в полиции, с просьбой о помощи к правоохранителям обратился житель Печерского района. Мужчина рассказал, что на его глазах кошка залезла под капот автомобиля.

Сначала полицейские разыскали владельца автомобиля и сообщили ему о «пушистой проблеме». Запутанную в поводок и испуганную виновницу события обнаружили под капотом.

И пока офицеры помогали животному выбраться из моторного отсека, нашлась и ее опекунка. Как оказалось, кошка потерялась во время прогулки и, испугавшись, спряталась в машине от шума.

Хвостатую путешественницу целой и невредимой вернули опекунке.

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