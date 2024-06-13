Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Италию: видео

Президента Украины встретила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Источник фото: rainews.it

Президент Владимир Зеленский прибыл в Италию на саммит G7, посвященный ситуации в Украине и ее дальнейшей поддержке.

«Саммит G7. Четкая поддержка Украины, международного права и справедливого мира.

Каждый день укрепляем наши позиции и прилагаем силы нашей защите жизни.

Каждая встреча – ради того, чтобы Украина получила новые возможности для победы. Благодарю всех наших партнеров!», - подписал Президент под видео.

Напомним, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер анонсировал 50 млрд долларов для Украины из замороженных активов рф.

Как писала «Судебно-юридическая газета», лидеры стран G7 достигли договоренности о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов до конца года.

«У нас есть соглашение. Как всегда, в G7 лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу, чтобы придать ему форму», - отметил представитель канцелярии французского президента.

По плану, страны G7 используют прибыль от процентов на 300 миллиардов евро замороженных активов российского Центрального банка для помощи Киеву. Эта прибыль будет использована в качестве залога для кредита на сумму до 50 миллиардов долларов.

кредита, «нам придется подумать о том, как распределить нагрузку», добавил он.

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