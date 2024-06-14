В Одесской области к берегу прибило мину: видео обезвреживания находки

Опасный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва.

Источник фото: ArmyInform

В пятницу, 14 июня, на побережье Черного моря в Одесской области волнами прибило опасный боеприпас. Военные моряки прибыли на место происшествия для обезвреживания мины, о чем сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

«В Одесской области Силы обороны Украины обнаружили потенциально опасную находку - миноподобный предмет на побережье Черного моря. После идентификации мины, силами и средствами ВМС ВС Украины опасный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности», - говорится в сообщении.

ВМС ВС Украины напоминают, что в случае обнаружения подозрительных взрывоопасных предметов нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать или обезвреживать их. В таких случаях необходимо немедленно сообщить в соответствующие службы. Также отмечается, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.

Напомним, в Одессе официально открыли для гражданских первый пляж. Всего планируют открыть 20 пляжей.

Источник видео: ВМС ВСУ

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