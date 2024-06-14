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В Хмельницком задержали чиновника горсовета, работавшего на фсб рф: фото

14:10, 14 июня 2024
Фигурант пытался выявить адрес производства украинских беспилотников и дислокации проживания украинских военнослужащих.
В Хмельницком задержали чиновника горсовета, работавшего на фсб рф: фото
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В Хмельницком контрразведка СБУ задержала руководителя одного из отделов Хмельницкого горсовета, работавшего на фсб рф. Чиновник собирал информацию о пунктах дислокации и местах жительства украинских военнослужащих на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что больше всего врага интересовали разведданные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ. Также фигурант пытался установить адреса производства украинских беспилотников, отправляющих на передовую.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, а также возможных диверсий и терактов.

Правоохранители задержали злоумышленника на «горячем», когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения фсб во время своей учебы в 90-е в московском техническом университете имени Баумана.

«После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник фсб и привлек чиновника к разведывательно-взрывной деятельности против Украины. Они поддерживали коммуникацию из-за анонимных чатов в мессенджерах», - отметили в СБУ.

На основании собранных улик задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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