В Хмельницком задержали чиновника горсовета, работавшего на фсб рф: фото

Фигурант пытался выявить адрес производства украинских беспилотников и дислокации проживания украинских военнослужащих.

В Хмельницком контрразведка СБУ задержала руководителя одного из отделов Хмельницкого горсовета, работавшего на фсб рф. Чиновник собирал информацию о пунктах дислокации и местах жительства украинских военнослужащих на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что больше всего врага интересовали разведданные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ. Также фигурант пытался установить адреса производства украинских беспилотников, отправляющих на передовую.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, а также возможных диверсий и терактов.

Правоохранители задержали злоумышленника на «горячем», когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения фсб во время своей учебы в 90-е в московском техническом университете имени Баумана.

«После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник фсб и привлек чиновника к разведывательно-взрывной деятельности против Украины. Они поддерживали коммуникацию из-за анонимных чатов в мессенджерах», - отметили в СБУ.

На основании собранных улик задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.