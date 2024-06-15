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В Виннице 23-летний мужчина убил двух девушек, а затем застрелился: подробности, фото

15:01, 15 июня 2024
Военный застрелил свою 18-летнюю жену и ранил ее подругу, которая впоследствии скончалась в больнице.
В Виннице 23-летний мужчина убил двух девушек, а затем застрелился: подробности, фото
Фото: полиция
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В Виннице 23-летний мужчина, за данными СМИ, военный, убил свою 18-летнюю жену и нанес смертельное ранение ее 19-летней подруге. Впоследствии нашли тело самого мужчины – он совершил самоубийство. Об этом сообщает Нацполиция.

Об инциденте в полицию сообщили медики, которым позвонила по телефону раненая девушка.

Врачи, прибыв на место вызова, не смогли попасть в квартиру. Полицейским пришлось пробираться в квартиру на третьем этаже через окно.

В квартире обнаружили раненую 19-летнюю женщину, которую в тяжелом состоянии госпитализировали и тело еще одной жертвы — 18-летней жены стрелка.

Полиция установила, что в ходе ссоры мужчина погибшей открыл огонь из пистолета в доме и застелил 18-летнюю жену и ранил ее подругу, которую в тяжелом состоянии госпитализировали. После убийства мужчина ушел в безлюдную прибрежную зону областного центра, где выстрелил себе в голову.

Позже "Суспільне Вінниця" сообщило, что 19-летняя раненая девушка умерла в больнице.

Полицейские обнаружили и изъяли пистолет, гильзы и другие вещественные доказательства и начали уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Журналист Константин Андриюк в Телеграм уточнил, что 23-летний стрелок был военным. Мол он получил контузию и его психологическое состояние было нестабильным.

«В день трагедии пришел в квартиру, арендованную его женой Наталией с подругой Верой, чтобы поговорить. Он не хотел соглашаться на развод, которого так хотела девушка. По словам товарища, парень сильно ревновал любимую», – уточнил журналист.

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