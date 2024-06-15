Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии на инаугурационном Саммите мира, видео

В ходе встречи обсудили последние приготовления и технические детали организации Саммита, финализовали итоговое коммюнике и уделили особое внимание дальнейшему плану действий.

В субботу, 15 июня, перед началом инаугурационного Саммита мира Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Глава Украинского государства поблагодарил Швейцарию и лично Виолу Амхерд за лидерство и сотрудничество в организации инаугурационного Глобального саммита мира.

В ходе встречи они обсудили последние приготовления и технические детали организации Саммита, финализовали итоговое коммюнике и уделили особое внимание дальнейшему плану действий.

Лидеры отметили, что в инаугурационный саммит мира удалось привлечь беспрецедентное представительство участников – 101 страну и международную организацию со всех континентов: Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, Африки, Европы, Тихоокеанского региона, Австралии, Северной Америки. Две трети стран-участниц представлены на самом высоком уровне.

«Еще часть стран и лидеров проявили интерес к нашему Саммиту и отреагировали на миротворческий импульс Формулы мира. И даже если их сегодня здесь, на первом Саммите нет, нам удалось вернуть миру идею, что коллективные усилия способны остановить войну и установить справедливый мир. Эта идея точно сработает, потому что мир имеет силу», – сказал Владимир Зеленский.

В ходе саммита участники обсудят три темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.

После встречи Владимир Зеленский и Виола Амхерд сделали несколько заявлений.

Ранее сообщалось, 15 июня в Швейцарии начнется двухдневный Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению украинской формулы мира. В мероприятии примут участие десятки стран, почти 60 из них – на самом высоком уровне.

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