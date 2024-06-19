В Киеве обрушилась часть моста – соцсети, фото и видео

Очевидцы рассказывают, что упала железобетонная балка и преградила движение в обе стороны под путепроводом.

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В среду, 19 июня, на одном из путепроводов обрушилась часть конструкций.

Об этом сообщают местные телеграммы и публикуют фото и видео с места происшествия.

«Очевидцы рассказывают, что упала железобетонная балка и преградила движение в обе стороны под путепроводом, – написали в сообщении.

Пока официальных комментариев о происшествии не поступало.

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В Патрульной полиции Киеве сообщили, что в связи с обвалом части путепровода на проспекте Воздушных Сил движение транспорта перекрыто на улице Борщаговской в ​​обоих направлениях.

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