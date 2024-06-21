В Карпатах во время спуска с Говерлы заблудились дети, фото

Туристы не сориентировались на местности и нуждались в помощи спасателей.

На Ивано-Франковщине спасатели разыскали группу туристов. Как сообщили в ГСЧС Украины, во время спуска с горы Говерла заблудились 9 человек, из них семь – это дети.

«Туристы не сориентировались на местности и нуждались в помощи чрезвычайников», - пишут в ГСЧС.

Горные спасатели разыскали путешественников, сопроводили их в одну из учебно-спортивных баз, откуда они направились к месту жительства.

В ГСЧС рекомендуют туристам перед путешествием обязательно ознакомиться с маршрутом и подготовиться к походу. Кроме того, советуют загружать мобильное приложение «Спасение в горах» и обязательно следить за штормовыми предупреждениями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.