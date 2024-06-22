В Киеве в подъезде многоэтажки мужчина обнаружил гранату, фото

Сообщение об обнаружении опасного предмета поступило в Дарницком районе столицы.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Патрульной полиции Киева сообщают об опасных находках, которые обнаруживают горожане. Так, в полиции пишут, что в Дарницком районе столицы поступило сообщение об обнаружении опасного предмета.

«Мужчина рассказал, что в подъезде одной из многоэтажек обнаружил предмет, похожий на гранату», - отмечают правоохранители.

Следовательно, на место вызвали следователей и взрывотехников.

Как поступить, если обнаружили опасные предметы:

ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;

сообщите о находке на спецлинию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Ранее стало известно, что в Буче на Киевщине мужчина взорвал гранату в автомобиле.

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