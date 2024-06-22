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В Киеве в подъезде многоэтажки мужчина обнаружил гранату, фото

11:47, 22 июня 2024
Сообщение об обнаружении опасного предмета поступило в Дарницком районе столицы.
В Киеве в подъезде многоэтажки мужчина обнаружил гранату, фото
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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В Патрульной полиции Киева сообщают об опасных находках, которые обнаруживают горожане. Так, в полиции пишут, что в Дарницком районе столицы поступило сообщение об обнаружении опасного предмета.

«Мужчина рассказал, что в подъезде одной из многоэтажек обнаружил предмет, похожий на гранату», - отмечают правоохранители.

Следовательно, на место вызвали следователей и взрывотехников.

Как поступить, если обнаружили опасные предметы:

  • ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;
  • сообщите о находке на спецлинию 112;
  • до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
  • немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Ранее стало известно, что в Буче на Киевщине мужчина взорвал гранату в автомобиле.

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