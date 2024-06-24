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Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Одессе: появились первые фото

10:18, 24 июня 2024
В результате обстрела по гражданской инфраструктуре есть раненые.
Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Одессе: появились первые фото
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Утром 24 июня российские оккупанты ударили ракетами по Одессе. Зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

По его словам, результатом российской атаки стали ранения трех человек: 19-летнего парня и двух мужчин в возрасте 50 и 58 лет, которые были доставлены в больницу. Медицинские работники оказывают им необходимую помощь.

Ликвидация последствий атаки продолжается.

По информации местных СМИ, ракеты направлялись на гражданские объекты. Воздушная тревога была объявлена в 7:49 утра, когда воздушные силы зафиксировали две ракеты, приближавшиеся к Одесской области.

Патрульная полиция опубликовала первые фото после взрыва.

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