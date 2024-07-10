В Шевченковском районе Киева мужчина нашел пистолет и патроны к нему, фото

В полиции Киеве сообщают о том, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки. Так, в Шевченковском районе на линию 112 обратился мужчина и проинформировал, что во время прогулки по городу обнаружил предмет похожий на пистолет и патроны к нему.
На месте происшествия инспекторы огородили опасные находки и вызвали следователей и взрывотехников.
Как действовать, если нашли опасные предметы:
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