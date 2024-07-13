В Ивано-Франковской области обрушился мост над рекой: мать с двумя детьми упала в воду, фото

9-летнюю девочку унесло водой и она погибла.

В селе Космач Ивано-Франковской области 12 июля обрушился деревянный мост над рекой Пистынка. Мать с двумя детьми упала в воду. Об этом сообщает ГСЧС.

30-летняя женщина с детьми 2021 и 2015 года рождения переходила через мостик, когда произошел внезапный приход воды и деревянное сооружение оборвало.

Маму и мальчика спасли из реки местные жители, а девочку унесло водой. Позже спасатели обнаружили ее тело.

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