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Всех ли военнообязанных автоматически мобилизуют после обновления данных, – рассказали в Мнобороны

12:05, 14 июля 2024
Обновление данных создано, чтобы все военнообязанные находились на воинском учете.
Всех ли военнообязанных автоматически мобилизуют после обновления данных, – рассказали в Мнобороны
Источник фото: ArmyInform
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Обращение к обновлению персональных данных для военнообязанных в Украине, которое должно состояться до 16 июля, не означает автоматической мобилизации. Об этом сообщил директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины Марк Андрусяк.

По его словам, к моменту, что мы имеем сегодня, около трех миллионов граждан уже обновили свои личные данные. Однако потребность Вооруженных Сил Украины в призыве во время возможной мобилизации значительно меньше, чем количество обновленных записей.

«На сегодня с информацией, которая у нас уже есть, обновили свои данные около 3 млн граждан. Потребность ВСУ для призыва по мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные будут призваны на военную службу», - подчеркнул он.

Марк Андрусяк также подчеркнул, что процесс обновления данных направлен на обеспечение справедливого подхода, чтобы все военнообязанные находились на воинском учете, но это не является основанием для автоматического призыва на военную службу.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала - несоответствие данных электронного военного билета данным из электронного Реестра "Оберег" является основанием для доставки лица в ТЦК во время проверки документов.

Напомним, штраф за необновление данных не будут выписывать только тем, кто уточнил учетные данные после 18 мая.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», забронировать работника через портал Дия будет невозможно, если о нем отсутствуют данные в Реестре военнообязанных «Оберег».

Кроме того, мы писали, что Кабмин урегулировал порядок создания электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но снова не упомянул Резерв+.

При этом в Минобороны ранее объяснили, почему «Резерв+» не заменяет физического визита в ТЦК.

В свою очередь заместитель министра обороны утверждает, что на людей, которые не обновили данные, ТЦК может составить постановление только после проверки отсутствия информации во всех реестрах и вызова в ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что суд отменил штраф ТЦК, ссылавшийся на данные из Реестра «Оберег», потому что упоминания об «Обереге» нет ни в законе, ни в подзаконных актах.

При этом в Кабмине и Минобороны «Судебно-юридической газете» ответили, почему постановление о Резерв+ засекречено.

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