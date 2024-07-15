В Киеве произошло ДТП с участием легковушки и мусоровоза: есть пострадавшие, фото

В Оболонском районе столицы дорогу не поделили автомобиль Toyota и мусоровоз.

Фото: ГСЧС

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В воскресенье, 14 июля, в Киеве на проспекте Владимира Ивасюка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, в результате столкновения легкового автомобиля Toyota с мусоровозом произошла утечка горючего.

«Спасатели оказали помощь по смытию горючего с проезжей части дороги», - заявили в ГСЧС.

Медики предоставили помощь участникам ДТП до прибытия пожарного подразделения.

Причины произошедшего будут устанавливать правоохранители.

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