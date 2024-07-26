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Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий: Самый сложный период лета – уже позади

16:56, 26 июля 2024
По его словам, в некоторые часы есть возможность вообще не вводить никаких ограничений электропотребления.
Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий: Самый сложный период лета – уже позади
Источник фото: Укрэнерго
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У «Укрэнерго» есть причины ожидать, что самый сложный период лета в вопросе энергетики уже прошел. Об этом сообщил на брифинге в «Украинском медиа центре» председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета – уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась», – отметил он.

По его словам, это связано, прежде всего, с тем, что наконец-то спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. Следовательно – уменьшилось потребление электроэнергии.

«И также, конечно, это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности – долгожданные, важные для энергосистемы – которые, безусловно, придают нам мощности и сокращают дефицит. Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди – у нас есть 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые – немного больше», - объяснил Кудрицкий.

В то же время, он отметил, что в некоторые часы есть возможность не вводить никаких ограничений электропотребления.

«И если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций – ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель», - сообщил на брифинге глава правления НЭК «Укрэнерго».

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