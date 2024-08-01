Практика судов
  1. В Украине

В Дарницком районе в Киеве вместо фонарей установили огнетушители: фото

11:34, 1 августа 2024
Вместо фонарей установили огнетушители и пожарные гидранты, которые подсвечивают улицы.
В Дарницком районе в Киеве вместо фонарей установили огнетушители: фото
Источник фото: Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация / Facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дарницком районе обустроили аллею с огнетушителями вместо фонарей.

Об этом сообщает Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация.

«Что делает эту аллею такой особенной? Все просто: обычные огнетушители и пожарные гидранты не просто напоминают о важности безопасности, но и стали частью уличного освещения», - сказано в сообщении.

Источник фото: Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация / Facebook

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рустем Умеров на встрече с бизнесом по повышению налогов пояснил, что обеспечение выплат зарплат военным критически важно

Во время встречи с бизнесом, на которой обсуждалось повышение налогов, Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул критическую необходимость поиска 500 млрд на оборону.

Совет судей предлагает привязать зарплату работников аппаратов судов к размеру судейского вознаграждения

Прикрепление должностного оклада работников аппаратов судов в процентном размере к судейскому вознаграждению повысит размер зарплаты в аппаратах судов.

На зарплаты госслужащим, ГСЧС и социальные расходы – в Минфине сообщили, куда пойдут $3,9 млрд помощи от США

Первый транш из пакета военной помощи на 60 млрд долларов, закон о котором Джо Байден подписал еще весной, наконец-то поступит в Украину.

Размер судейского вознаграждения необходимо повысить, хотя бы в прифронтовых областях – Совет судей Украины

Особенно в повышении размера судейского вознаграждения нуждаются судьи судов первой инстанции.

В парламенте появился законопроект об устранении коррупционных рисков в ТЦК при оформлении документов на бронирование

Как указывает автор законопроекта, работников предприятий, имеющих право на бронирование и приходящих в ТЦК, мобилизуют еще до оформления бронирования.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Крусян
    Андрій Крусян
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду