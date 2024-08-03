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Нарушил ПДД – получил постановление: в Киеве наказали водителя Ford Mustang, видео

07:54, 3 августа 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
Нарушил ПДД – получил постановление: в Киеве наказали водителя Ford Mustang, видео
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В Святошинском районе Киева наказали водителя автомобиля Ford Mustang, который двигался по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители догнали и остановили нарушителя. С водителем провели профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой общественного транспорта) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД Украины на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

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