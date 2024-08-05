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В Харькове масштабный пожар на заводе «Турбоатом»: видео

17:20, 5 августа 2024
Предварительно причина - самовозгорание на неработающей градирне.
В Харькове масштабный пожар на заводе «Турбоатом»: видео
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В Харькове вспыхнул мощный пожар на турбиностроительном предприятии «Турбоатом», одном из крупнейших в мире. Огонь охватил старую градирню, которая не использовалась более 20 лет.

Местные паблики сообщают, что в результате пожара не было взрывов, и никаких пострадавших не зафиксировано. На момент инцидента в здании не было активного оборудования, поэтому повода для серьезного беспокойства нет.

Предварительно, в Харькове во время пожара не зафиксировано обстрелов. Пожарные службы работают над ликвидацией огня, и причины самовозгорания сейчас устанавливаются.

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