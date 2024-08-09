Минкульт заявил о рейдерском захвате земли Музея в Пирогово из-за решения апелляционного суда

МКИП: Апелляционный суд фактически легализовал рейдерский захват части территории Национального музея в Пирогово.

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Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что Северный апелляционный хозяйственный суд фактически легализовал рейдерский захват нежилых зданий и земельного участка общей площадью более 17 800 кв. м Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве, которые Музей в Пирогово на законных основаниях использует с 1970-х годов.

Согласно информации ведомства, речь идет о захвате нежилых зданий и земельного участка общей площадью более 17 800 квадратных метров, которые музей использует с 1970-х годов. МКИП отмечает, что имущество было зарегистрировано на подставных лиц.

Музей обратился за защитой в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины. В 2022 году Офис отменил незаконную регистрацию, а также возбудил уголовное дело под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины.

«Мошенники решили легализовать рейдерский захват через судебное решение. Хозяйственный суд города Киева своим решением от 26.02.2024 года по делу 910/15965/23 полностью отказал в удовлетворении иска и оставил в силе указанный приказ Офиса антирейдерства Министерства юстиции», - говорится в сообщении.

Однако, 7 августа Северный апелляционный хозяйственный суд отменил приказ Министерства юстиции, что позволило легализовать захват.

МКИП заявляет, что Северный апелляционный хозяйственный суд своими действиями фактически легализовал рейдерский захват части территории и помещений музея.

«7 августа 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел дело 910/15965/23 и вынес постановление, которым отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 26.02.2024 года по делу 910/15965/23, и принял новое - удовлетворить иск и отменить приказ Министерства юстиции Украины №3056/5 от 20.07.2022 года. Своими действиями Северный апелляционный хозяйственный суд фактически легализовал рейдерский захват части территории и помещений Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово)», - отметили в МКИП.

Теперь Музей в Пирогово вместе с МКИП планирует обратиться в Верховный суд для дальнейшего рассмотрения дела.

Ранее столичной общине вернули в собственность земельный участок вблизи Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Речь идет о землях возле Музея в Пирогово площадью почти 19 га и стоимостью более 442 млн гривен.

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