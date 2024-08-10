В Днепровском районе Киева произошел пожар на 21-м этаже многоэтажки – фото

43 спасателя боролись с огнем, выгорело 30 квадратных метров.

Источник фото: ГСЧС

В субботу, 10 августа, в 13:57 спасатели получили сообщение о пожаре в Днепровском районе Киева. Возгорание произошло в квартире на 21-м этаже 25-этажного жилого дома. Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожар, охвативший площадь в 30 квадратных метров, удалось ликвидировать в 15:01. Для борьбы с огнем были привлечены 43 спасателя и 10 единиц специальной и основной пожарно-спасательной техники.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут выяснять правоохранительные органы.

Источник фото: ГСЧС

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