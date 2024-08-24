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Так звучит наша Независимость – Владимир Зеленский опубликовал видео

11:57, 24 августа 2024
Так ощущается нами свобода, так выглядит Украина, так выглядит независимость, а вот так она звучит, написал Глава государства.
Так звучит наша Независимость – Владимир Зеленский опубликовал видео
Источник фото: president.gov.ua
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33 года назад Украина возродилась на картах мира, сегодня Украина покоряет сердца всего мира и вдохновляет смелостью. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в День Независимости.

«Так ощущается нами свобода. Так выглядит Украина. Так выглядит независимость. А вот так она звучит», - написал Глава государства и опубликовал видео:

«И крепкая граница должна быть между нами и врагом, а между украинцами не будет никаких стен. Потому что Украина – в каждом из нас. Независимость – в каждом из нас. И объединены, мы способны побеждать. Это доказало 24 февраля. Доказал 2022-й и 2023-й год. Доказывает и этот год. Мы выстояли, сдержали и дали отпор врагу, а теперь делаем это на его болотах.

Мы знаем, что такое независимость. Как тяжело ее возродить. Как тяжело ее защитить. Но мы знаем: все зависит от нас», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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