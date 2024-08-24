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Украина ратифицировала Римский устав – Президент подписал закон

11:39, 24 августа 2024
Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда.
Украина ратифицировала Римский устав – Президент подписал закон
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Украина официально ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда. Президент Владимир Зеленский подписал закон 24 августа. В настоящее время он возвращен с подписью Президента и происходит рассылка акта.

Пресс-служба парламента Украины сообщила, что официальное печатное издание Верховной Рады газета «Голос Украины» опубликовало Закон Украины «О ратификации Римского устава Международного уголовного суда и поправок к нему» № 3909-IX.

Этот закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как известно, Верховная Рада 21 августа приняла внесенный Президентом законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему 0285.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь пойдет об украинских гражданах.

«Украина заявляет, что в течение семи лет после вступления Римского статута в силу для Украины она не признает юрисдикции Международного уголовного суда относительно преступлений, указанных в статье 8 (с учетом поправок), когда, вероятно, преступление было совершено ее гражданами», - говорится в заявлении Украины к статье 124.

Следовательно, ратификация состоится, но с определенными замечаниями.

При этом законопроект также предусматривает одновременно «подтвердить признание Украиной юрисдикции Международного уголовного суда по преступлениям, предусмотренным статьями 6, 7, 8 Римского устава, начиная с 21 ноября 2013 года».

Напомним, что для целей Римского статута «военные преступления» в статье 8 означают, среди прочего, грубые нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, в частности, пытки или бесчеловечное обращение, широкомасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью и совершенное незаконно и бессмысленно, взятие заложников, умышленное лишение военнопленного или другого лица, находящегося под защитой, права на справедливый и обычный суд и т.п. Также военными преступлениями считаются другие серьезные нарушения законов и обычаев, применяемых в международных вооруженных конфликтах в установленных рамках международного права и так далее (список достаточно широк).

«Во избежание любых манипуляций относительно «защиты наших военных»: Украина ратифицирует Римский статута с заявлением по ст. 124 Римского статута, согласно которому МУС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации», - отметила народный депутат Галина Янченко.

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